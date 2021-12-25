Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в январе следующего года.



Одним из наиболее важных нововведений являются выплаты на детей в возрасте до трех лет. Такая выплата, по словам Володина, будет положена, если среднедушевой доход в семье составляет менее двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

Следующий закон, который вступит в силу, касается обеспечения надлежащих условий содержания животных в зоопарках, дельфинаниях и океанариумах.

А еще вырастит размер материнского капитала.

Также будут предприняты меры для снижения закредитованности населения.

Органы власти, местного самоуправления и МФЦ обяжут информировать граждан о льготах.

Россияне со следующего года смогут вернуть часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.

Страховые и социальные пенсии в России теперь будут получать в беззаявительном порядке.

Отказ гражданина проходить идентификацию или аутентификацию с использованием его биометрических персональных данных не сможет служить поводом для отказа в оказании государственных и муниципальных услуг.

С 1 января вступает в силу закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций в российской юрисдикции.

В России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.