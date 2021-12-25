Сотрудника Росгвардии заподозрили в дебоше после концерта группы «Кипелов»

Росгвардия проведет проверку по факту появившегося в соцсетях сообщения о том, что после концерта группы «Кипелов» в Калуге сотрудник ведомства устроил дебош.

В управлении Росгвардии по Калужской области сообщили «Подъёму», что накажут подполковника полиции, если информация подтвердится.

Как рассказали организаторы концерта, 23 декабря после выступления группы «Кипелов» в калужском ДК КТЗ нетрезвый зритель проник в зону гримерок и попытался прорваться к артистам. В ответ на просьбу покинуть он начал ругаться и устроил драку с сотрудниками площадки, которые демонтировали оборудование. В результате инцидента пострадали два человека, у одного из которых рваная рана ладони. Второго дебошир ударил по лицу.

После безуспешной попытки получить автограф мужчина покинул здание, а организаторы тем временем вызвали полицию.

Валерий Кипелов и другие музыканты группы травм не получили, пишет издание.

Согласно сообщениям в соцсетях, потасовку устроил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Николай Глазунов.

Ранее «Ридус» писал о том, что четыре генерала и три полковника Росгвардии оказались втянуты в громкий коррупционный скандал, в котором фигурирует злоупотребление должностным положением и махинации почти на 200 миллионов рублей. Главная военная прокуратура России передала следствию материалы для возбуждения против них уголовного дела.