Фейки недели: в Петербурге закупили партию крематориев для вакцинированных

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Мобильный крематорий»

В казахском сегменте Сети распространяют фотографию «мобильного крематория». Некоторые предположили, что данное оборудование предназначено для тех, кто скончается в результате вакцинации против коронавируса.

Однако на фото изображен вовсе не крематорий, в котором сжигают человеческие тела, а инсинератор ИН-50, предназначенный для уничтожения опасных биологических отходов. Устройство разработала российская компания «Турмалин». Впервые оно было представлено на выставке Ленэкспо в 2011 году. С тех пор снимки этого «мобильного крематория» стали вирусными в Сети.

Петербуржцев напугали добровольно-принудительным страхованием

В интернете распространяют слухи о том, что в Санкт-Петербурге якобы начнут рассылать новые квитанции ЖКХ с автоматически включенной страховкой жилья.

Все началось с того, что в чатах для пожилых петербуржцев появилась аудиозапись со словами некой женщины. Незнакомка утверждает, мол, впредь в каждой квитанции будет прописана мелким шрифтом услуга по страхованию квартиры. Отказаться от этой услуги можно только в отделениях «Петроэлектросбыта», говорится в сообщении.

Как рассказали изданию FlashNord в ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», аудиозапись — фейк.



«Страхование действительно появится, но добровольное, которое будет предоставляться только по желанию. В итоговую строчку не включается», — отметили в компании.

Массовое закрытие школ в Тюмени

В Тюмени тем временем появился фейк о массовом закрытии школ и детских садов из-за «плохой погоды». В тексте информационного вброса, который распространяется в родительских чатах, указано, что это решение департамента образования и молодежной политики городской администрации.

Председатель Комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина отметила, что департамента образования и молодежной политики не существует, а потому никаких решений данная структура принимать не может. «Сведения о временном закрытии школ и детских садов не соответствуют действительности», — заявила Сидоркина.

