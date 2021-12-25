Избивший PR-директора «Спартака» мужчина отделался условным сроком

Петровский районный суд Москвы вынес приговор Жафяру Боровкову, избившему PR-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова.

Подсудимый был признан виновным и приговорен к двум годам и шести месяцам условно с двухлетним испытательным сроком, сообщает ФАН.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Инцидент, после которого Фетисов, на тот момент занимавший пост директора «Спартака» по связям с общественностью, попал в реанимацию, произошел вечером 9 мая. Когда Фетисов вместе с женой выходил из бара «Джеремис» в московском районе Новокосино, он заметил, что у входа дерется группа незнакомцев. Фетисов вместе с еще одним прохожим пытался разнять драчунов, но один из них нанес представителю популярного ФК несколько ударов по голове.

Спустя два дня полиция задержала Жафяра Боровкова, которого подозревали в избиении Фетисова —. Сообщалось, что задержанному 31 год, он родом из Пензенской области и работает монтажником в «Мосводоканале». Оперативники обнаружили мужчину в его квартире в подмосковной Балашихе.