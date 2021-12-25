В ОП РФ оценили многомиллиардные штрафы, назначенные Google и Facebook

Американские IT-корпорации постоянно демонстрируют своё пренебрежительное отношение к требованиям российского законодательства, поэтому многомиллиардные штрафы в отношении этих компаний — мера вполне адекватная. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич, комментируя оборотные штрафы, назначенные Google и Facebook российским судом.

«IT-корпорации живут двойными стандартами, адаптируя своё поведение в зависимости от рынка, на котором работают. И почему-то получается так, что иностранные цифровые компании постоянно нарушают законодательство и не уважают интересы российских пользователей, получая при этом прибыль на российском рынке. Трудно представить аналогичную ситуацию в Европе. Если Facebook или Google будут игнорировать требования общеевропейского законодательства, то власти Евросоюза наложат на них такие штрафы, что всякое несоблюдение законов очень быстро закончится», — отметил Малькевич.

Он напомнил, что Россия, как и другие цивилизованные страны мира, обязана защищать своих граждан и бизнес от произвола транснациональных IT-гигантов. «Ни одна соцсеть в мире, каких бы финансовых успехов она не достигла, не имеет права игнорировать действующее законодательство и судебные решения государства, в котором работает и зарабатывает», — заключил Александр Малькевич.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Meta (в прошлом Facebook) почти на 2 миллиарда рублей (1 990 984 950 рублей), а Google — на 7,2 миллиарда рублей. Причина — систематическое неудаление контента, признанного в России деструктивным.

IT-эксперт Илья Костунов назвал эти решения беспрецедентными, но вполне ожидаемыми.

«О применении практики оборотных штрафов российские власти заявляли давно. IT-корпорации неоднократно игнорировали постановления российских судов, а потому и получили столь крупные штрафы», — сказал эксперт.

В России 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент, в том числе и оскорбительные комментарии.