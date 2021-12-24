Рекордное число случаев COVID-19 второй день подряд фиксируют во Франции
- 24 декабря 2021, 22:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За минувшие сутки во Франции выявили более 94,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщают французские СМИ со ссылкой на данные властей, это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — 91,6 тысячи случаев.
Кроме того, за последние сутки во Франции был установлен рекорд и по количеству проведенных тестов на COVID-19 — 1,55 млн.
Между тем большинство жителей страны вакцинированы, причем третью дозу уже получили свыше 20 млн человек.
Ранее стало известно о рекордно высоких показателях заболеваемости коронавирусом в Ирландии, Великобритании и Италии.
Накануне суточный прирост случаев COVID-19 составил в Италии 44 595, что является абсолютным рекордом.
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