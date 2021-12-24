Губерниев оскорбил журналиста в прямом эфире

Вступив в жаркую дискуссию со своим оппонентом, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе грубо высказаться в его адрес.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».



Губерниев обсуждал с журналистом Андреем Сидорчиком форму сборной России по хоккею, в которой подопечные Алексея Жамнова играли с канадцами в матче Кубка Первого канала.

Комментатор не одобрил решение одеть российских хоккеистов в свитера с надписью «СССР». Сидорчук не согласился с мнением своего собеседника и призвал использовать эту форму на Олимпиаде в Пекине.

Возмутившийся Губерниев назвал эту идею полной ерундой, отметив, что нужно было выйти в этой форме в первом периоде, а потом переодеться в «нормальную».

«Вы ни черта не понимаете! Шарик, поздравляю! Ты балбес! Таким, как вы, насрать на наших спортсменов, на наших людей», — цитирует комментатора ФАН.

Ранее «Ридус» писал о том, что бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко остро отреагировал на критику Дмитрия Губерниева в адрес национальной команды. После ее крупного поражения от Дании на чемпионате Европы нервы у комментатора не выдержали, и он в своем Тelegram-канале высказал все, что думает. В ответ футболист посоветовал ему «обсуждать лыжный спорт».