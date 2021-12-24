Список новых миллиардеров Forbes пополнил создатель криптовалюты Ethereum

Уроженец России Виталик Бутерин, создавший блокчейн-платформу Ethereum и вторую в мире по капитализации одноименную криптовалюту, вошел в число новых миллиардеров.

По расчетам журнала Forbes, состояние Бутерина оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что Бутерин ранее уже входил в список миллиардеров, но выпадал из него. Такие скачки связывают с колебаниями стоимости криптовалюты.

Согласно данным Coinmarketcap, на данный момент капитализация Etherеum составляет около 490 миллиардов долларов, а ее курс вырос за последние сутки на 3,4%, достигнув 4,093 тысячи долларов.

Как пишет журнал, граждане Китая (160 человек) составляют наибольшее количество новых миллиардеров, попавших в список Forbes в уходящем году. В него также вошли 100 выходцев из США и по 20 человек из Германии и Индии. Всего список насчитывает 400 человек с общим состоянием, превышающим 1 триллион долларов.

Возглавляет список новых миллиардеров Мириам Адельсон, вдова основателя сети казино и курортов Las Vegas Sands. Значительная часть ее состояния в 27,1 миллиарда долларов представляет собой унаследованную ей долю в компании.

Примечательно, что в списке также фигурирует популярная американская певица и создатель бренда Fenty Beauty Рианна. Ее состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, Forbes внес в список бывшую жену основателя Microsoft Мелиссу Гейтс с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.

Ранее «Ридус» писал о том, что в феврале 2018 года Виталик Бутерин занимал лишь 17-е место в рейтинге бизнесменов, сделавших огромное состояние на криптовалюте. На его счету тогда было 400−500 млн долларов.