Евгений Пригожин выиграл в суде дело против «Эха Москвы» и Шендеровича

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина.

Суд постановил взыскать в пользу истца 1 млн рублей с радиостанции «Эхо Москвы» и 100 тысяч рублей — с писателя Виктора Шендеровича за его высказывания в эфире.

Как сообщила компания Пригожина «Конкорд», «суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича недостоверными и порочащими». Ответчиков призвали удалить и опровергнуть их, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда.

Кроме того, установлена судебная неустойка за неисполнение судебного акта в размере 1 000 рублей в день.

Иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд 9 июля, отмечает «Интерфакс». Поводом для этого стали высказывания Шендеровича о Пригожине, прозвучавшие 18 марта в эфире «Эха Москвы». Три ходатайства представителей Шендеровича и главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова отложить слушания дела были отклонены.

В беседе с агентством Венедиктов пообещал обжаловать решение суда не только в апелляционной инстанции.

Ранее «Ридус» писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Федеральному бюро расследований (ФБР) выплатить ему вознаграждение за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине, которого американские спецслужбы намерены задержать и допросить по делу «о вмешательстве в выборы» в США.