В стрелковом клубе в Томске погибли инструктор и посетитель

В одном из тиров в Советском районе Томска были обнаружены тела двух мужчин.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, посетитель выстрелил в инструктора по стрельбе, после чего покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», добавил собеседник агентства.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «РЕН ТВ», что инцидент произошел в томском тире «Полигон С», а в инструктора стрелял постоянный посетитель клуба.

По словам собеседника телеканала, 24 декабря там должны были состояться соревнования. Причины, толкнувшие мужчину на убийство, неизвестны. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

По информации Mash, посетителем тира, устроившим стрельбу, оказался 26-летний Никита П. Он стрелял в мишень из пистолета марки Glock 17, а затем выстрелил в грудь 44-летнему инструктору Сергею Березовскому, после чего свел счеты с жизнью.

Как сообщил источник ФАН в экстренных службах, стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу.



Ранее «Ридус» писал о том, что в феврале 2017 года в московском тире, который расположен в Измайловском проезде, 15-летний юноша во время занятия выстрелил в мишень, а затем направил пистолет в инструктора и выстрелил ему в живот. В результате полученного ранения 29-летний мужчина скончался в больнице.