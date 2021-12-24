В Тбилиси началась массовая голодовка сторонников Саакашвили

Начатая в Тбилиси массовая голодовка сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не приведет к его освобождению из заключения, предупредили представители грузинских властей.

«Это исключено», — цитирует газета «Взгляд» одного из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Созара Субари.

Он назвал голодовку «контрпродуктивной», а также напомнил в этой связи, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается наладить в стране процесс национального согласия.

Субари обратил внимание, что в голодовке не участвует большинство лидеров «Единого национального движения», которое основал Саакашвили. Политик также усомнился в реалистичности этой акции.

Как отмечает издание, 22 декабря около 300 сторонников бывшего президента страны, отбывающего 6-летний срок заключения, начали бессрочную голодовку, требуя его освобождения.

Акция проходит в палатках у центрального офиса «Единого национального движения», расположенного по дороге в Тбилисский аэропорт. Между тем представители местных СМИ жалуются на то, что их не допускают к голодающим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Саакашвили «загадочным элементом», напомнив, что он развязал войну, в результате чего Россия и Грузия находятся теперь по разные стороны баррикад.