В Тбилиси началась массовая голодовка сторонников Саакашвили
- 24 декабря 2021, 18:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Начатая в Тбилиси массовая голодовка сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не приведет к его освобождению из заключения, предупредили представители грузинских властей.
«Это исключено», — цитирует газета «Взгляд» одного из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Созара Субари.
Он назвал голодовку «контрпродуктивной», а также напомнил в этой связи, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается наладить в стране процесс национального согласия.
Субари обратил внимание, что в голодовке не участвует большинство лидеров «Единого национального движения», которое основал Саакашвили. Политик также усомнился в реалистичности этой акции.
Как отмечает издание, 22 декабря около 300 сторонников бывшего президента страны, отбывающего 6-летний срок заключения, начали бессрочную голодовку, требуя его освобождения.
Акция проходит в палатках у центрального офиса «Единого национального движения», расположенного по дороге в Тбилисский аэропорт. Между тем представители местных СМИ жалуются на то, что их не допускают к голодающим.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Саакашвили «загадочным элементом», напомнив, что он развязал войну, в результате чего Россия и Грузия находятся теперь по разные стороны баррикад.
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