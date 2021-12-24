Федун обвинил экс-гендиректора «Спартака» в незаконных махинациях

Московский «Спартак» может обратиться в компетентные органы по некоторым трансферам, которыми занимался бывший генеральный директор этого футбольного клуба Шамиль Газизов.

По словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, такое решение может быть принято с целью изучения законности агентских комиссий за переходы в команду футболистов Александра Кокорина и Остона Урунова.

«Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», — цитирует Федуна «Чемпионат.com».

В свою очередь Газизов заявил «Матч ТВ», что при подписании контракта Федун обещал ему часть акций клуба. Кроме того, стало известно, что экс-гендиректор подал на «Спартак» иск в размере 101 миллиона рублей.

По информации источников телеканала, Федун написал расписку, в которой обещал передать Газизову в случае его отставки 10% акций клуба, и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при попадании «Спартака» в еврокубки.



Напомним, Газизов стал гендиректором «Спартака» в июле 2020 года, а уже в декабре покинул этот пост, заявив, что не хочет превращаться в обычного клерка. Сейчас он занимает аналогичную должность в «Уфе».