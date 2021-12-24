Турэксперты назвали страну, где отдохнуть в Новый год можно дешевле всего

Самым бюджетным местом отдыха за рубежом в новогодние праздники станет Египет, считают эксперты в области туризма.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, сейчас наблюдается высокий спрос по всем направлениям, за исключением Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Он отметил, что улететь в Египет можно и за 20 тысяч рублей на человека, а с проживанием цена будет где-то 30 тысяч рублей.

«Надо смотреть даты и направления, где есть сложности с заполнением рейсов. Там именно такие цены», — объяснил Мальцев в беседе с URA.RU.

Эксперт напомнил, что в течение осеннего сезона на этих направлениях возникали вопросы относительно уровня сервиса, прохождения таможни и зоны пограничного контроля.

Член совета при Ростуризме Роман Бобылев согласился с тем, что в Египте провести новогодние каникулы дешевле всего. «Если брать глобально с точки зрения цены и доступности организации отдыха, то, наверное, на зимний период конкурентов Египту сейчас нет», — сказал он в интервью изданию.

Бобылев уточнил, что скидки по данному направлению предоставляет именно российская сторона, а египетская сторона не дает привлекательных предложений.

Как писал ранее «Ридус», в конце ноября посольство Египта в России сообщило, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон». Египетские курорты по-прежнему остаются безопасными для российских туристов, заверили в дипмиссии.