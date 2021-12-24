На Кубани неизвестные совершили налет на фургон с бездомными собаками

Представитель компании «Велес», занимающейся в Геленджике отловом бездомных собак, написал заявление в полицию о нападении на фургон с 13 пойманными животными.

По его словам, по пути в приют служебный транспорт окружили четыре машины, из которых вышли неизвестные люди. Они закрасили окна краской, распылили в сотрудников компании слезоточивый газ из баллончиков и пену из огнетушителя.

Один из нападавших угрожал ножом, другие прокололи колеса, а третьи выпустили из фургона всех собак. В результате большинство животных разбежались, а налетчики скрылись, рассказали пострадавшие.

«Мы считаем, что за этим стоят волонтеры. В отношении нас пишут заявления в прокуратуру о нарушениях отлова еще до отлова животных. Организацию оклеветали, назвав живодерами. По телефону постоянно поступают угрозы. Даже требуют деньги», — пожаловались правоохранителям представители «Велеса».

В компании заверяют, что при отлове, который осуществляется на законных основаниях, не используются спецсредства, а животных доставляют в приюты.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сообщили kp.ru в региональном ГУ МВД РФ.

В полиции считают, что налетчикам как минимум грозит статья за повреждение чужого имущества, предусматривающая два года лишения свободы.

Как писал ранее «Ридус», в законопроекте, опубликованном 15 марта на сайте нижней палаты парламента, депутаты предлагают разрешить органам власти субъектов федерации осуществлять «собственное правовое регулирование численности бездомных животных, находящихся в приютах» на территории региона. Судя по тексту документа, речь идет об их физическом устранении.

