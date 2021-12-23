Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана

В Смоленске задержан блогер, позволивший себе оскорбительные высказывания в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Непозволительные комментарии были оставлены в соцсетях к посту о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы.

Эта история получила широкий резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов.

В итоге было возбуждено уголовное дело «по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны».

«В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

По информации местных СМИ, задержанным оказался Алексей Червяков, который является администратором группы «Сафоновские ведомости».

По месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого следователи изъяли компьютерную технику.

Отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области.

Как ранее писал «Ридус», мировой суд столичного района Южное Медведково назначил блогеру Алексею Навальному штраф в 850 тысяч рублей, признав его виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В июне прошлого года Навальный опубликовал видео, в котором назвал пенсионера Артеменко «холуем», «предателем» и «бессовестным человеком» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения в российскую Конституцию поправок.