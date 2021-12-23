После крушения судна в Греции на скалистом острове оказались 90 мигрантов
- 23 декабря 2021, 22:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Греции потерпело крушение парусное судно с мигрантами, севшее на мель на скалистом островке Прасониси, расположенном к северу от острова Антикитера в Ионическом море.
В результате погибли четыре человека, а еще 90 спаслись на островке, сообщает ERT.
Отмечается, что после катастрофы мигранты позвонили по телефону 112 и попросили о помощи.
К месту происшествия был направлен катер береговой охраны. Тела погибших были подняты на борт, но оставшиеся в живых 90 человек все еще остаются на острове.
В береговой охране объясняют это тем, что операция по транспортировке мигрантов пока невозможна из-за неблагоприятных погодных условий. Ее смогут начать только с первыми лучами солнца, уточняет телеканал.
Ранее сообщалось, что греческая некоммерческая организация «Юридический центр острова Лесбос» обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против правительства страны. Власти обвиняются в излишней жестокости при выдворении беженцев и мигрантов из территориальных вод.
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