После крушения судна в Греции на скалистом острове оказались 90 мигрантов

В Греции потерпело крушение парусное судно с мигрантами, севшее на мель на скалистом островке Прасониси, расположенном к северу от острова Антикитера в Ионическом море.

В результате погибли четыре человека, а еще 90 спаслись на островке, сообщает ERT.

Отмечается, что после катастрофы мигранты позвонили по телефону 112 и попросили о помощи.

К месту происшествия был направлен катер береговой охраны. Тела погибших были подняты на борт, но оставшиеся в живых 90 человек все еще остаются на острове.

В береговой охране объясняют это тем, что операция по транспортировке мигрантов пока невозможна из-за неблагоприятных погодных условий. Ее смогут начать только с первыми лучами солнца, уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что греческая некоммерческая организация «Юридический центр острова Лесбос» обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против правительства страны. Власти обвиняются в излишней жестокости при выдворении беженцев и мигрантов из территориальных вод.