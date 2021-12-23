В Британии констатировали низкую вероятность госпитализации с «омикроном»

Зараженные омикрон-штаммом попадают в больницы на 50−70% реже, чем инфицированные вариантом «дельта».

Такой вывод приводится в исследовании Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Также предварительно установлено, что заразившиеся «омикроном» оказываются в реанимации на 31−45% реже, чем инфицированные «дельтой».

Между тем UKHSA предупредило о более быстром распространении омикрон-штамма по сравнению с предыдущими вариантами. Поэтому сохраняется риск высоких показателей госпитализации и большой нагрузки на систему здравоохранения, отметили в Агентстве.

Кроме того, «омикроном» могут чаще заражаться уже переболевшие COVID-19. По данным ведомства, примерно 10% инфицированных омикрон-штаммом в стране уже ранее болели коронавирусом.

UKHSA также считает, что применяемые в Британии вакцины менее эффективны при защите от нового штамма, однако бустерная доза с большей вероятностью позволит предотвратить заражение. При этом спустя 10 недель после ревакцинации защита от вируса будет ослабевать, предупредили эксперты.

Ранее стало известно, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США. На него приходится около двух третей всех случаев заражения. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо-западе страны, доля инфицированных омикрон-штаммом превышает 90% от числа болеющих коронавирусом.

Между тем глава ВОЗ рассказал, что омикрон-штамм может заражать переболевших COVID-19 и привитых от него. Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов, а также может инфицировать как уже перенесших коронавирус, так и вакцинированных.

Из 22 выявленных в Британии случаев заражения омикрон-штаммом 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19.