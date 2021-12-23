В Италии зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID-19 за сутки

Суточный прирост случаев COVID-19 составил в Италии 44 595, что является абсолютным рекордом.

По данным минздрава страны, предыдущий максимальный показатель составлял 40,9 тысячи и был зарегистрирован в ноябре прошлого года.

Также отмечается, что за день до рекордного прироста сообщалось о 36,2 тысячи новых зараженных.

Общее количество заболевших коронавирусом за весь период пандемии превысило 5 миллионов 517 тысяч, а число летальных исходов достигло 136 245.

В то время как 22 декабря было объявлено о 146 умерших за сутки, 23 декабря таких случаев оказалось уже 165.

На фоне рекордного роста заболеваемости итальянские власти собираются ввести обязательный масочный режим на открытом воздухе и сократить срок действия электронного сертификата green pass с девяти до шести месяцев.

Как отмечает Il Messaggero, число инфицированных омикрон-штаммом составило в Италии уже 28,2% от общего числа случаев.

Ранее стало известно, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США. На него приходится около двух третей всех случаев заражения. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо-западе страны, доля инфицированных омикрон-штаммом превышает 90% от числа болеющих коронавирусом.

Между тем глава ВОЗ рассказал, что омикрон-штамм может заражать переболевших COVID-19 и привитых от него. Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов, а также может инфицировать как уже перенесших коронавирус, так и вакцинированных.



Из 22 выявленных в Британии случаев заражения омикрон-штаммом 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19.