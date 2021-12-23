Онкобольным в Челябинске впервые пересадили стволовые клетки

Уникальная операция по пересадке стволовых клеток была проведена двум онкобольным в Челябинске.

Как сообщает ГТРК «Южный Урал», у обеих пациенток была диагностирована «лимфома».

Операции прошли успешно, и сейчас женщины чувствуют себя отлично.

В Челябинской областной клинической больнице (ЧОКБ) рассказали, что сначала «специальными лекарствами заготавливаются собственные стволовые клетки» пациента и их помещают в криобанк. После этого проводится химиотерапия, уничтожающая все клетки костного мозга и иммунную систему. И, наконец, специалисты возвращают на место стволовые клетки, в результате чего восстанавливается нормальное кроветворение.

Ранее «Ридус» писал о том, что японские исследователи протестировали на мышах особую вакцину, которая предотвращает накопление «клеток-зомби», связанных со старением и некоторыми заболеваниями. «Вакцина против старости» может стать ключом к лечению определенных возрастных заболеваний и, таким образом, увеличить продолжительность жизни.

Также сообщалось, что исследователи из Гарварда совершили прорыв в регенеративной медицине: они создали первых в мире живых роботов, способных к размножению и защите организма человека от таких суровых болезней, как рак.