В Тушино произошло ДТП с участием маршрутки. Есть пострадавшие

На улице Свободы в районе Тушино на северо-западе Москвы легковой автомобиль совершил столкновение с маршрутным такси.

В результате ДТП пострадали 9 пассажиров маршрутки, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту произошедшей аварии. Установлено, что маршрутное такси принадлежит частной компании. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку исполнению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель внедорожника Toyota Land Cruiser. Как рассказал kp.ru очевидец, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в маршрутку. По словам собеседника издания, двум мужчинам пришлось вести водителя под руки.

Свидетели происшествия утверждают, что водитель внедорожника находился в неадекватном состоянии и не получил травмы благодаря подушкам безопасности, пишет ФАН.



В пресс-службе столичного главка МВД сообщили «360», что, по предварительным данным, 10 человек обратились за медицинской помощью, включая водителя внедорожника и 9 пассажиров.

В сообщении Telegram-канала Госавтоинспекция Москвы говорится о том, что у водителя иномарки «случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания».



Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.



Движение транспорта в районе ДТП затруднено.