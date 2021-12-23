Психолог прокомментировала скандал в МГУ с отцом 9-летней студентки

Скандал, произошедший между отцом 9-летней студентки МГУ им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой и преподавателями вуза, прокомментировала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, в данной ситуации можно понять отца девочки, который хочет, чтобы к его дочери относились как к ребенку.

Вместе с тем Наумова назвала случай с Тепляковой немного абсурдным, поскольку изучать психологию сложно и 18-летним студентам, закончившим школу, не говоря уже о 9-летнем ребенке.

В беседе с газетой «Известия» психолог отметила, что в этом предмете много философии, а также моментов, требующих жизненного опыта.

Напомним, 21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков устроил потасовку с охраной МГУ после того, как его дочь написала экзамен по психологии. Евгений ожидал, что экзамен будет устным и займет не более 20 минут, однако Алисы не было больше часа. В результате он всерьез забеспокоился и потребовал «вернуть ребенка».

Возмущенный Тепляков попытался прорваться в аудиторию и кричал, но был задержан охраной вуза. После этого он подал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка и заявил журналистам, что планирует подать в суд на руководство факультета.

На следующий день в университете сообщили о систематических прогулах 9-летней студентки. Оказалось, что девочка-вундеркинд не посещает занятия с сентября.



Наумова подчеркнула в интервью изданию, что ожидать особого отношения к ребенку можно, когда он учится в школе, а не получает профессию в вузе. В противном случае, такой специалист может в будущем допустить ошибки, влияющие на судьбу людей.

Психолог полагает, что ребенку нужно дать возможность повзрослеть и чуть позже вернуться к получению диплома.