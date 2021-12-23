Депутат Рады предрек раздел Украины между тремя странами

Разделом Украины могут обернуться территориальные претензии со стороны Венгрии, Польши и Румынии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

По его словам, польский, румынский и венгерский реваншизмы не исчезли, а на пользу им идут слабость нынешней украинской власти и попытки в последние семь лет ревизионировать историю страны.

«Эти попытки не дают никакого другого эффекта, кроме того, что ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины», — цитирует парламентария Ukranews.

Он отметил, что в Польше, Венгрии и Румынии, где уже раздают свои паспорта гражданам Украины, могут воспользоваться ситуацией.

Бужанский также считает, что обострить обстановку может сепаратизм в западных областях страны, вероятность возникновения которого достаточно велика.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что на Украине нарушаются права нацменьшинств, о чем можно судить по законам о языке, образовании, телевидении и радиовещании. Такую политику он назвал дискриминационной и противоречащей европейским нормам.

Говоря о Венгрии, Бужанский подчеркнул, что власти этой страны проводят политику, направленную на отторжение нескольких регионов, и даже могут ввести войска для «защиты венгерского населения».

Как отмечает газета «Известия», 15 ноября экс-глава донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что депутаты от партии бывшего лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали заявление в правоохранительные органы на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в госизмене и финансировании терроризма.