Пассажир подрался с начальником поезда «Лабытнанги-Москва»

В поезде «Лабытнанги-Москва» нетрезвый пассажир плацкартного вагона устроил дебош. Он буянил, нецензурно выражался и приставал к другим пассажирам.

Вызванный проводником начальник поезда сделал замечание нарушителю спокойствия, но в ответ получил от него удар кулаком в лицо.

Между мужчинами завязалась драка, и их пришлось разнимать проводникам и пассажирам.

Как сообщил источник «Царьграда», в итоге виновника конфликта доставили в отделение полиции, где уже протрезвевший пассажир признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также признался, что из-за сильного алкогольного опьянения не может назвать причину своего агрессивного поведения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали блогера Илью Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) за «пьяный дебош на вокзале». Об этом он рассказал в соцсетях, но позже удалил пост.

Блогер утверждает, что провел в изоляторе временного содержания десять часов. Есть версия, что Мэддисон приехал в Петербург, чтобы поддержать своего друга Юрия Хованского, обвиненного в оправдании терроризма из-за песни о теракте, совершенном во время показа мюзикла «Норд-Ост».