Путин: США, бойкотируя Олимпиаду в Пекине, хотят сдержать развитие Китая

После жалобы владельца автомобиля Tesla, регулирующие органы США начали расследование на предмет опасного потенциала функции Passenger Play.

Подразумевалось, что пассажиры будут развлекаться во время поездки. Однако, как оказалось, эта функция также доступна водителям.

Как отмечает The Gamer, функция Passenger Play позволяет запускать игру на центральном переднем сенсорном экране во время движения автомобиля и может отвлекать водителя.

Жалобу на этот функционал подал владелец автомобиля Tesla Винс Паттон, который был шокирован, обнаружив, что игра Sky Force Reloaded может включаться во время вождения.

«Я был просто ошеломлен, когда на моём экране появилась эта сложная видеоигра. Кого-нибудь точно убьют, это абсолютное безумие», — сказал Паттон.

До декабря 2020 года эта функция работала только тогда, когда автомобиль был припаркован. Однако с 2021 года появилась возможность играть во время движения автомобиля Tesla.



Расследованием уже занялись регулирующие органы США. Учитывая, что в коллекцию автомобиля недавно была добавлена игра Sonic the Hedgehog, это определенно повлияет не лучшим образом на имидж автомобильной компании Илона Маска и компании Sega.