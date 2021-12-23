Путин: США, бойкотируя Олимпиаду в Пекине, хотят сдержать развитие Китая
- 23 декабря 2021, 15:47
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Политический бойкот Олимпиады в Пекине, объявленный Соединенными Штатами, связан с желанием Вашингтона «сдержать развитие Китая». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Я разговаривал с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем именно… Он сказал, что блокада Олимпиады в России была дипломатической ошибкой. Сегодня США продолжают наступать на те же грабли… Это попытка сдержать развитие Китая. Никаких иных мотивов нет», — заявил Путин.
Российский лидер напомнил, что «спорт должен объединять людей, а не служить политическим инструментом».
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