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Путин: США, бойкотируя Олимпиаду в Пекине, хотят сдержать развитие Китая

Эдуард Футурье

Политический бойкот Олимпиады в Пекине, объявленный Соединенными Штатами, связан с желанием Вашингтона «сдержать развитие Китая». Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Я разговаривал с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем именно… Он сказал, что блокада Олимпиады в России была дипломатической ошибкой. Сегодня США продолжают наступать на те же грабли… Это попытка сдержать развитие Китая. Никаких иных мотивов нет», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что «спорт должен объединять людей, а не служить политическим инструментом».

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Против Tesla возбудили дело по поводу играющих за рулем водителей

Бенджамин Воробьёв

© Sega / Tesla

После жалобы владельца автомобиля Tesla, регулирующие органы США начали расследование на предмет опасного потенциала функции Passenger Play.

Подразумевалось, что пассажиры будут развлекаться во время поездки. Однако, как оказалось, эта функция также доступна водителям.

Как отмечает The Gamer, функция Passenger Play позволяет запускать игру на центральном переднем сенсорном экране во время движения автомобиля и может отвлекать водителя.

Жалобу на этот функционал подал владелец автомобиля Tesla Винс Паттон, который был шокирован, обнаружив, что игра Sky Force Reloaded может включаться во время вождения. 

«Я был просто ошеломлен, когда на моём экране появилась эта сложная видеоигра. Кого-нибудь точно убьют, это абсолютное безумие», — сказал Паттон.

До декабря 2020 года эта функция работала только тогда, когда автомобиль был припаркован. Однако с 2021 года появилась возможность играть во время движения автомобиля Tesla.

Расследованием уже занялись регулирующие органы США. Учитывая, что в коллекцию автомобиля недавно была добавлена игра Sonic the Hedgehog, это определенно повлияет не лучшим образом на имидж автомобильной компании Илона Маска и компании Sega.

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Почти 50% опрошенных россиян будут работать в новогодние праздники

Георгий Самсонов
Новогодние улицы

Новогодние улицы

© Сандурская Софья/Агентство «Москва»

По итогам опроса сервиса «Работа.ру» выяснилось, что примерно 47% россиян собираются работать или подрабатывать в новогодние праздники.

Данный показатель снизился по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

Из тех, кто не планирует отдыхать с 31 декабря по 9 января, 31% респондентов сообщили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю.

По сменному графику будут работать 24% опрошенных, гибкий рабочий график у 20%, а вахтовым методом собираются трудиться 8%, приводит результаты исследования газета «Известия».

Опрос также показал, что продавцы и кассиры — самые востребованные профессии в новогодние праздники. На это указали 56% респондентов. На втором месте оказались курьеры (49%).

Опрошенные также считают, что в праздничные дни вырастет спрос на такси (38%), а также на услуги поваров и официантов (33%). Кроме того, около 24% участников опроса полагают, что повышенной популярностью будут пользоваться аниматоры.

Напомним, 31 декабря 2021 года было объявлено выходным днем в России, поскольку 2 и 3 января следующего года и так были бы нерабочими днями, так как один из них выпадает на воскресенье. В связи с этим правительство страны решило перенести выходные на 5 ноября и 31 декабря.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в столице нерабочим днем. Президент России Владимир Путин призвал распространить идею на все регионы.

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