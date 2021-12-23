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Путин объяснил, почему россияне боятся рожать детей

Эдуард Футурье

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему россияне не спешат сегодня рожать детей. По мнению главы государства, спад рождаемости связан прежде всего с экономическими обстоятельствами, в которых вынуждены жить люди.

«Демографический провал случился в 1991 году, когда рухнул СССР. Горизонт планирования стал минимальным. В 2004—2006 годах рождаемость стала расти. Связано это с улучшением экономической ситуации. У людей расширился горизонт планирования», — заявил Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Сейчас наша задача заключается в том, чтобы выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства — от рождения до окончания школы», — подчеркнул президент.

Владимир Путин обратил внимание россиян, что «счастье отцовства и материнства выше материального благополучия». «Надо убеждать людей в этом», — резюмировал глава государства.

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Почти 50% опрошенных россиян будут работать в новогодние праздники

Георгий Самсонов
Новогодние улицы

Новогодние улицы

© Сандурская Софья/Агентство «Москва»

По итогам опроса сервиса «Работа.ру» выяснилось, что примерно 47% россиян собираются работать или подрабатывать в новогодние праздники.

Данный показатель снизился по сравнению с 2020 годом (54%) и 2019-м (58%).

Из тех, кто не планирует отдыхать с 31 декабря по 9 января, 31% респондентов сообщили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю.

По сменному графику будут работать 24% опрошенных, гибкий рабочий график у 20%, а вахтовым методом собираются трудиться 8%, приводит результаты исследования газета «Известия».

Опрос также показал, что продавцы и кассиры — самые востребованные профессии в новогодние праздники. На это указали 56% респондентов. На втором месте оказались курьеры (49%).

Опрошенные также считают, что в праздничные дни вырастет спрос на такси (38%), а также на услуги поваров и официантов (33%). Кроме того, около 24% участников опроса полагают, что повышенной популярностью будут пользоваться аниматоры.

Напомним, 31 декабря 2021 года было объявлено выходным днем в России, поскольку 2 и 3 января следующего года и так были бы нерабочими днями, так как один из них выпадает на воскресенье. В связи с этим правительство страны решило перенести выходные на 5 ноября и 31 декабря.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в столице нерабочим днем. Президент России Владимир Путин призвал распространить идею на все регионы.

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