Путин объяснил, почему россияне боятся рожать детей
- 23 декабря 2021, 15:05
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему россияне не спешат сегодня рожать детей. По мнению главы государства, спад рождаемости связан прежде всего с экономическими обстоятельствами, в которых вынуждены жить люди.
«Демографический провал случился в 1991 году, когда рухнул СССР. Горизонт планирования стал минимальным. В 2004—2006 годах рождаемость стала расти. Связано это с улучшением экономической ситуации. У людей расширился горизонт планирования», — заявил Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Сейчас наша задача заключается в том, чтобы выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства — от рождения до окончания школы», — подчеркнул президент.
Владимир Путин обратил внимание россиян, что «счастье отцовства и материнства выше материального благополучия». «Надо убеждать людей в этом», — резюмировал глава государства.
Войти через социальные сети: