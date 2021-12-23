Путин рассказал об угрозах для детей в социальных сетях

Распространение деструктивного контента в интернете — общемировая проблема. Этот вопрос активно обсуждается в США и других развитых странах мира, сообщил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

«Отсюда призывы к суицидам, трагедии в школах… В России в последнее время было предотвращено сто с лишним случаев преступлений в школах… Для цифровых корпораций распространение контента — бизнес. Никто там о детях думать не будет. Значит, о думать детях обязаны мы. Поэтому в России сейчас вводится закон о „приземлении“ IT-корпораций», — рассказал Путин.

По его словам, сегодня во многих государствах обсуждается регистрация в социальных сетях по паспорту. Президент не стал озвучивать свое личное отношение к данной мере, отметив лишь то, что «во всем надо искать золотую середину».

«Ни в коем случае нельзя ограничивать свободу граждан. Однако все, что творится в интернете, должно подчиняться общечеловеческим правилам», — заключил Владимир Путин.