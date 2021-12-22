Эксперт: ОП РФ становится органом, вырабатывающим эффективные решения

Общественная палата России «превращается из места бессмысленных заседаний в компетентную структуру, способную вырабатывать эффективные решения». Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политконсультант Алена Август, комментируя назначение президентом Владимиром Путиным пятерых новых членов ОП РФ.

«Общественная палата укомплектовывается состоявшимися профессионалами в той или иной отрасли. Возьмем, к примеру, директора НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олега Аполихина. Сегодня, в период пандемии коронавируса, у людей возникает много вопросов, связанных со здравоохранением. Поэтому такой специалист, как Аполихин, Общественной палате, разумеется, нужен. Также в новом составе палаты оказался Сергей Гребенников — видный специалист в IT-сфере. Цифровое пространство бурно сейчас развивается. Очень важно, чтобы в общественном пространстве нашей страны был человек, который мог бы доступно рассказать как о преимуществах цифры, так и об опасностях, которые она в себе может таить», — пояснила Август.

Напомним, в ходе выборов в Госдуму 11 членов ОП РФ стали депутатами, поэтому вынуждены были покинуть состав Общественной палаты. Ротация шести членов произошла автоматически — по итогам конкурсного отбора кандидатов от НКО, который проводился в 2020 году. Сегодня Владимир Путин назначил еще пятерых членов ОП РФ, утвержденных главой государства в прошлом году по президентской квоте, которые пришли на замену ушедшим в парламент общественникам.