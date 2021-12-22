Собянин рассказал о планах московских властей на 2022 год

В 2022 году власти Москвы планируют продолжить расширение метрополитена. В обозримом будущем в столице откроют 50-60 новых станций метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что в 2023—2024 годах будут введены в эксплуатацию «оставшиеся два Московских центральных диаметра».

Также, по словам господина Собянина, столичная администрация ставит перед собой задачу избавить москвичей от «необходимости оформлять бумаги, без которых можно обойтись».

«Цифровая трансформация значительно изменит и сферу государственных услуг. За последние десять лет мы добились того, что оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей. Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых с учетом в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись, — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

В Москве продолжат действовать программы поддержки предприятий и граждан, которые оказались в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, добавил градоначальник.

«Столкнувшись с ковидным кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан. В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой», — сказал Сергей Собянин.



По итогам последних девяти месяцев рост инвестиций в московскую экономику составил 21,9%, увеличение производства в обрабатывающих отраслях — 23,4%, а рост оборота в торговле — 11,8%. Безработица, утверждает Собянин, вернулась на «естественный уровень», передает ТАСС.

Еще градоначальник отметил, что Москва справляется с пандемией коронавируса лучше, чем многие другие города мира.