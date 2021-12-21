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202118

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов принят в первом чтении

Эдуард Футурье

© pixabay.com

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов был принят сегодня Госдумой в первом чтении. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — заявил Володин.

Проект закона о пожизненном заключении для педофилов внесли в Госдуму депутаты от фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совета Федерации секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. Правительство РФ официально этот документ поддержало.

По словам авторов инициативы, сейчас наказание за сексуальное насилие в отношении подростков старше 14 лет недостаточно строгое.

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