Депутаты Госдумы от «Единой России» присоединились к «Елке желаний»

Депутаты Госдумы от «Единой России» в Госдуме приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой можно исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей или из нуждающихся семей. Об этом сообщила пресс-служба думской фракции единороссов.

Сегодня у нас, депутатов, есть замечательная возможность сделать добро детям. Я уверен, что каждый человек, который делает добро детям, получает такую же обратную реакцию добра. Эта акция — замечательная традиция. И я рад, что у меня есть возможность принять в ней участие, — заявил лидер фракции Владимир Васильев.

Васильев исполнит желания двух детей — Ксении Артемовой и Никиты Бурханова, оба хотят получить в подарок гитару. Участие в «Елке желаний» также принял глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он исполнит мечту Александра Суляева о велосипеде.

Ранее в акции приняла участие зампред думского комитета по экологии Жанна Рябцева, которая подарит на Новый год смарт-часы десятилетней россиянке с ограниченными возможностями здоровья, и председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Она отправится в столичный цирк вместе с Камиллой Гусейновой и Полиной Твардовской.



Не остался в стороне от «Елки желаний» президент России Владимир Путин. Он исполнил заветную мечту 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края. Девочка хотела посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям либо пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Акция стартовала 15 ноября. Сообщалось, что первый же день приема заявок побил все рекорды: уже к середине дня количество заявок составило более двух тысяч.