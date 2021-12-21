Безопасные дороги и борьба с мошенниками: в ОНФ подвели итоги 2021 года

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) подвел итоги уходящего 2021 года. Движение продолжает активно следить за сроками исполнения поручений президента РФ Владимира Путина и собирать отзывы граждан о действиях тех или иных органов власти. Было обработано более двух миллионов обращений россиян, указано в пресс-релизе «Народного фронта».

«Ридус» собрал информацию о наиболее интересных и значимых акциях «фронтовиков».

Продолжается акция ОНФ «Дорога в школу», направленная на выявление опасных маршрутов вблизи образовательных учреждений. В 2021 году «фронтовики» обследовали 983 участка, расположенных неподалеку от школ. Из них более 600 оказались потенциально небезопасными. Активисты и муниципальные органы власти составили 396 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков.

Обращают «фронтовики» внимание и на состояние теплоизоляции воздушных трубопроводов вблизи многоквартирных жилых домов и объектов социального значения. По итогам мониторинга активисты выявили 64 километра поврежденных теплотрасс, было отремонтировано 32 километра — 50%.

Проводятся рейды по выявлению опасных детских и спортивных площадок. В 2021 году «фронтовики» осмотрели 2,1 тысячи объектов в 572 городах России. По итогам проведенных рейдов активисты ОНФ выявили 470 детских и 226 спортивных площадок, представляющих опасность для людей.

Свыше 2500 семей, а также более 3000 медицинских работников получили от ОНФ консультации по поводу дополнительных выплат в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, «фронтовики» проконтролировали поставки в аптечные сети регионов жаропонижающих, противовирусных препаратов и антибиотиков, необходимых для лечения коронавируса.

Активисты «Народного фронта» создали в уходящем году онлайн-приложение для борьбы с мошенничеством «Мошеловка». Благодаря этому сервису заблокированы 1080 фишинговых сайтов и 7576 потенциально мошеннических телефонных номеров.

«Фронтовики» убедили власти Нижнего Новгорода отложить до 2022 года введение в городе широкой сети платных парковок.

В Алтайском крае при участии активистов «Общероссийского народного фронта» был реализован пилотный проект по трудоустройству безработных неплательщиков алиментов.

Широкий резонанс в 2021 году получили инициативы «Народного фронта» о запрете на включение БАДов в рецептурные бланки и рекомендации врачей, а также о передаче конфискованных таможней товаров малоимущим. © onf.ru

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе «фронтовики» поздравили с Новым годом и Рождеством 109,5 тысяч человек, в том числе детей-инвалидов, сирот и детей из малообеспеченных семей. Также были организованы театральные представления и приготовлены подарки для 19 818 детей врачей, работающих в «красной зоне».

Ранее генеральный директор ПАО «КамАЗ» сопредседатель Центрального штаба «Народного фронта» Сергей Когогин отметил, что активисты ОНФ намерены и дальше работать над улучшением качества жизни людей и повышением национального благосостояния России.

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV съезда ОНФ, подчеркнул, что за прошедшие десять лет «Народный фронт» «прошёл большой путь, объединив многие авторитетные общественные организации и сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны.