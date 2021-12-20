Президент ФИФА предложил проводить чемпионат мира раз в два года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о новой схеме распределения доходов в мировом футболе.

По его словам, она предполагает, что финансовые средства между европейскими и другими ассоциациями будут делиться в соотношении 60 на 40%.

ФИФА также рассматривает идею пересмотра календаря международных матчей, согласно которому чемпионат мира будет проводиться раз в два года, а не в четыре.

«В исследовании, которое мы вам представим, вы увидите, что европейские ассоциации получали 70% процентов доходов, а 30% получал остальной мир. Мы предлагаем поделить доходы в соотношении 60 на 40% так, чтобы эти 60% превышали прежние 70%", — цитирует Инфантино ТАСС.

Он подчеркнул, что если ежегодно проводить ежегодные международные футбольные турниры, тогда может быть инвестировано больше денег. «Все получат дополнительную возможность играть и получать большие доходы», — объяснил Инфантино идею проведения чемпионата мира раз в два года.

«Эти дополнительные доходы позволят увеличить финансирование с 6 млн долларов за цикл до 25 млн долларов в среднем на одну ассоциацию — члена ФИФА в течение первого четырехлетнего цикла», — приводит слова президента организации «РЕН ТВ».

При этом ФИФА получит за этот период дополнительный доход в размере 4,4 млрд долларов, подчеркнул Инфантино.



С ним согласился глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер. Он отметил, что все стороны только выиграют от такого календаря. По его словам, исследования показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики и все будут только в плюсе.

Ранее сообщалось, что экс-президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини предъявлены обвинения в мошенничестве. Прокуратура Швейцарии считает, что чиновники незаконно получили денежные средства.

«Ридус» также писал о том, что в ФИФА задумались о введении потолка зарплат для футболистов.