Осенью 2022 года в состав экипажа «Союза» войдет американский астронавт

На осень 2022 года запланировано возобновление перекрестных российско-американских полетов к МКС.

Как сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, в рамках Crew-5 планируется отправить российского космонавта на корабле Dragon и американского астронавта на «Союзе».

В настоящее время российский космонавт проходит в США подготовку к полетам на корабле Crew Dragon, добавил Монтальбано.

«Сейчас у нас тренируется космонавт. План в том, чтобы завершить эти тренировки, чтобы этот человек затем вернулся в конце января — начале феврале», — цитирует представителя NASA «Интерфакс».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов.

Также стало известно, что один из потенциальных космических туристов, с которым в настоящее время ведутся переговоры, предпочел лететь на российском «Союзе», а не на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Как рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, такой выбор был сделан из-за надежности отечественной космической техники