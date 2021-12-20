В ЛНР предположили, что Зеленский решил легализовать иностранных наемников

Подписанный президентом Украины закон о гражданстве предусматривает легализацию иностранных наемников, считают в ЛНР.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон «О гражданстве Украины», упрощающий процедуру получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в «Антитеррористической операции» и «Операции объединенных сил» в Донбассе.

Как заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник, теперь Зеленский может выполнять Минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины.

«Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины не исключил проведения референдума по Донбассу и допустил возможность создания отдельного формата прямых переговоров по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем российский лидер в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дал принципиальную оценку ситуации вокруг Украины и привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.