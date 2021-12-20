Депутат Госдумы прокомментировал доклад об откатах в России

Комментируя исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ о взятках в России, депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что и сам называл похожие цифры.

Ранее стало известно, что согласно данным ВШЭ, средний размер «отката» в коррупционных схемах в госзакупках составляет 22,5% от суммы контракта, а объем коррупционного рынка при госзакупках достигает 6,6 триллиона рублей, что эквивалентно трети бюджета России.

В прямом эфире программы «Царьград. Главное» Гартунг отметил, что он уже называл похожую сумму, проводя аналогичные расчеты, — 6 трлн рублей.

«Я всегда говорил, что 6 трлн — это минимум, это мои скромные подсчеты. Оказалось, что я не далек от истины — на самом деле еще и побольше», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников напомнил о распространившейся в 1990-е годы среди представителей власти идеологии, согласно которой нужно как можно больше заработать в России, чтобы потом хорошо жить во всем мире. По его словам, высокопоставленные лица, которые начали свою карьеру тогда, продолжают успешно реализовывать эту схему и по сей день. «Ничего не изменилось», — подытожил эксперт.

Между тем депутат Евгений Марченко в беседе с «Ридусом» подверг сомнению результаты исследования, указав на сравнительно небольшую норму прибыли при работе с госзаказом. По его словам, если бы предприниматели на самом деле давали откаты по 20−65% с заказа, то попросту ничего бы не зарабатывали.