Автоэксперт дал ценные советы по подготовке машины к сильным морозам

Многие автолюбители либо не знают, либо забывают, как правильно подготовить свой автомобиль к сильным морозам.

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал несколько ценных советов, которые помогут не навредить машине, когда столбики термометров опустятся до критических значений.

«Все, что нужно сделать с автомобилем, чтобы подготовиться к зиме, это поменять шины — летние на зимние. Причем „переобуться“ нужно, когда уже стоит уверенный минус, когда уже снег пошел», — сказал он в беседе с «РЕН ТВ».

По его словам, даже на холодном асфальте летние шины держатся лучше зимних.

Перед наступлением морозов Субботин посоветовал водителям заранее позаботиться об уплотнителях дверей, которые не только препятствует выходу тепла из машины, но еще обладают шумопоглащающим элементом. «Это гарантирует, что утром в автомобиле откроются двери», — объяснил автоэксперт, отметив, что их важно смазывать силиконом.

Если же двери на морозе все-таки не откроются, в автомобиль можно попасть только через багажник. «Во многих машинах есть специальный крючок, который позволяет открыть багажник. Так водитель, если он не упитанный, может оказаться в салоне, завести авто и пользоваться им дальше», — пояснил Субботин.

Он также рекомендовал автомобилистам не пускать сразу горячий воздух на лобовое стекло, поскольку сейчас все они вклеены и поэтому напряжены. Концентраторами напряжения являются сколы, которые образуются от песка или камней, попадающих в стекла. Поэтому если направить на «лобовуху» горячий воздух, то стекло может треснуть. Чтобы этого не произошло, автоэксперт посоветовал постепенно переводить поток воздуха с холодного на теплый.

Кроме того, Субботин указал на правильный прогрев двигателя. По его словам, делать это нужно не 20−30 минут, а всего лишь три-пять, чтобы прогрелось масло.