Экс-полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в здании МВД Саратова
- 20 декабря 2021, 16:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший сотрудник полиции, который майнил криптовалюту в помещении здания МВД, был оштрафован саратовским судом на 30 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, осужденный, занимавший должность сотрудника РЭО ГИБДД УМВД РФ по Саратову, майнил криптовалюту с февраля по июль 2021 года во временно неиспользуемом помещении, принадлежащем полиции.
Для этого он установил и подключил к электросети два электронных устройства, с помощью которых осуществлялось получение криптовалюты в интернете.
В ведомстве отметили, что ущерб из-за переплаты за электроэнергию составил 231 тысячу рублей.
Бывший полицейский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Помимо назначенного штрафа, суд лишил его на два года права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ.
В сообщении также отмечается, что мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.
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