Экс-полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в здании МВД Саратова

Бывший сотрудник полиции, который майнил криптовалюту в помещении здания МВД, был оштрафован саратовским судом на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, осужденный, занимавший должность сотрудника РЭО ГИБДД УМВД РФ по Саратову, майнил криптовалюту с февраля по июль 2021 года во временно неиспользуемом помещении, принадлежащем полиции.

Для этого он установил и подключил к электросети два электронных устройства, с помощью которых осуществлялось получение криптовалюты в интернете.

В ведомстве отметили, что ущерб из-за переплаты за электроэнергию составил 231 тысячу рублей.

Бывший полицейский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Помимо назначенного штрафа, суд лишил его на два года права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ.

В сообщении также отмечается, что мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.