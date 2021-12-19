«Роскосмос» опроверг миллионные траты на банкет в связи с премией Гагарина

Комментируя появившуюся в Сети информацию о многомиллионных тратах «Роскосмоса» на банкет по случаю вручения премии имени Гагарина, в ведомстве заявили, что подобные слухи порочат имя первого космонавта Земли и правительственной премии, названной в его честь.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил, что «Роскосмос» якобы потратил почти 6 миллионов рублей на организацию упомянутого банкета, накормив каждого из 150 гостей почти на 40 тысяч рублей.

В «Роскосмосе» уточнили, что премия, о которой идет речь, вручается раз в пять лет, начиная с 2011 года.

В пресс-службе также рассказали, что организация кейтерингового обслуживания обошлась в 495 122 рубля, а еще 6450 рублей было направлено на обеспечение гостей и лауреатов питьевой водой в бутылках.

Остальные средства пошли на поиск и подготовку помещения к проведению церемонии, монтаж/демонтаж сцены с экраном и оборудованием.

Также понадобилось приобрести генератор мощностью 120 кВт, доставить и установить 150 стульев и 10 кресел, разработать арт-программу и создать видеоролики о лауреатах премии.

Кроме того, в итоговую сумму вошли расходы на ведущих церемонии, музыкальные коллективы, ди-джея, хостес, режиссерско-постановочную группу, техперсонал, двух фотографов и двух видеооператоров.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил расстреливать коррупционеров в ОПК и космической отрасли. Он призвал избавить эти сферы от казнокрадства и «директоров-барыг», потому что с такой «скверной и гнилью» нельзя двигаться дальше.