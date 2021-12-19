Участников аукциона не заинтересовали квартиры и машины Марадоны

Наследникам легендарного футболиста Диего Марадоны не удалось продать на аукционе его недвижимость и автомобили.

По итогам торгов с молотка ушли только его одежда, картина и массажное кресло.

На аукцион, проходивший в онлайн-режиме, были выставлены свыше 80 лотов. За торгами следили из Латинской Америки, Европы, США и России, но большинство лотов скупили фанаты Марадоны из Аргентины, Мексики и Колумбии. Несколько вещей футболиста уедут в США, Дубай, Италию, Великобританию и Испанию.

Самыми дорогими предложениями на аукционе были двухкомнатная квартира Марадоны в прибрежном аргентинском городе Мар-дель-Плата со стартовой ценой в 65 тысяч долларов и дом в провинции Буэнос-Айрес, который спортсмен подарил своим родителям. Его оценили в 900 тысяч долларов.

На торги также были выставлены минивэн Hyundai 2015 года за 38 тысяч долларов, а также два автомобиля BMW за 240 тысяч долларов и 170 тысяч долларов. Однако ни одно из этих предложений не заинтересовало покупателей.

Наибольшим спросом пользовались футболки Марадоны, особенно с символикой клуба «Наполи», за который он выступал. Одна такая была продана за 1500 долларов в Дубай при стартовой цене в 320 долларов. А футболку сборной Аргентины, за которую тоже играл Марадона, купил болельщик из Дубая за 1300 долларов при стартовой цене в 300 долларов.

Также пользовались популярностью кепки и шапки, за которые удалось выручить в общей сложности 2350 долларов.

Изображения Марадоны и посвященные ему картины были проданы на общую сумму в 9330 долларов. Скупили также все выставленные кроссовки футболиста, галстуки, подтяжки, куртки и хьюмидоры — специальные шкатулки для хранения сигар.

Без внимания остались телевизоры, фотоаппарат, весы и тренажеры.

Всего на аукционе было выручено 25 880 долларов, сообщает «РИА Новости».

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