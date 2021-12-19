На уроке учительница ударила ученика и разорвала его тетрадку

В городе Березовский Свердловской области во время урока в школе учительница разорвала тетрадку шестиклассника и ударила его по лицу.

Ученики запечатлели конфликт на видео.

На опубликованных в Сети кадрах педагог заявляет: «Мне вообще на тебя пофиг, на тебя и на твою тетрадь».

Затем она рвет тетрадь мальчика со словами «иди подай на меня в суд», дает ему пощечину и толкает.

По словам одноклассников, школьник в это время грубил учительнице.

Как рассказали kp.ru в МВД Свердловской области, по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство за ненадлежащее воспитание ребенка, а в отношении учителя — за побои.

Ранее «Ридус» писал о том, что социального педагога и учителя карельской школы отстранили от работы за жестокое обращение с детьми. Одного ребенка он схватил за шею, оставив синяк, другую девочку унижал и ударил при одноклассниках. Ранее у этой девочки произошел конфликт с женой учителя — техническим работником той же школы.