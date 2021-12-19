На шахте в Кузбассе вспыхнул пожар

В шахте им. Рубана в Кемеровской области идет эвакуация горняков из-за возникшего там пожара.

В МЧС уточнили, что возгорание произошло в забое по добыче угля.

В настоящее время под землей остаются примерно 130 шахтеров.

«Паники нет, народ организованно выходит на поверхность», — сообщили РБК в АО «СУЭК-Кузбасс», которое владеет шахтой.

Причиной пожара могло стать возгорание пласта в результате самоперегревания, предположили в компании.

В ЕДДС уточнили, что горит заброшенная штольня.



Позднее пришла информация, что все горняки покинули шахту, пострадавших нет.

Напомним, утром 25 ноября произошел взрыв на кузбасской шахте «Листвяжная». В тот момент под землей находились 285 человек. Из-за взрыва метана люди оказались заперты в задымленном забое. В результате погиб 51 человек, а пострадали 106 человек.

