На шахте в Кузбассе вспыхнул пожар
- 19 декабря 2021, 18:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В шахте им. Рубана в Кемеровской области идет эвакуация горняков из-за возникшего там пожара.
В МЧС уточнили, что возгорание произошло в забое по добыче угля.
В настоящее время под землей остаются примерно 130 шахтеров.
«Паники нет, народ организованно выходит на поверхность», — сообщили РБК в АО «СУЭК-Кузбасс», которое владеет шахтой.
Причиной пожара могло стать возгорание пласта в результате самоперегревания, предположили в компании.
В ЕДДС уточнили, что горит заброшенная штольня.
Позднее пришла информация, что все горняки покинули шахту, пострадавших нет.
Напомним, утром 25 ноября произошел взрыв на кузбасской шахте «Листвяжная». В тот момент под землей находились 285 человек. Из-за взрыва метана люди оказались заперты в задымленном забое. В результате погиб 51 человек, а пострадали 106 человек.
Войти через социальные сети: