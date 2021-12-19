Врач рассказала о распространении в мире необычного заболевания

В мире становится все больше людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева.

По ее словам, рост заболеваемости зафиксирован во всем мире, не только в нашей северной стране.

«Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач обратила внимание на проведенное в 17 странах исследование, зарегистрировавшее пациентов с соответствующими симптомами из тропических стран.

Мальцева объяснила, что аллергия на холод представляет собой реакцию организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым был контакт. Уникальность этого заболевания заключается в том, что оно может возникнуть не только зимой, но и летом, отметила аллерголог.

Она также сообщила, что самым частым симптомом, как правило, считается крапивница, которая проявляется на коже высыпаниями и красными пятнами.

Ранее в беседе с «Ридусом» врач клинико-лабораторной диагностики Lab4U Екатерина Гергесова рассказала, что в ряде случаев дело может дойти до анафилаксии — немедленной аллергической реакции из-за резкого повышения чувствительности организма. Она проявляет себя резкой болью, сильным отеком, резким падением артериального давления. Такое состояние может привести к затруднению дыхания из-за отека рта и гортани. Риск летального исхода при анафилаксии — до 10−20%.