Врач рассказала о распространении в мире необычного заболевания
- 19 декабря 2021, 18:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В мире становится все больше людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева.
По ее словам, рост заболеваемости зафиксирован во всем мире, не только в нашей северной стране.
«Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Врач обратила внимание на проведенное в 17 странах исследование, зарегистрировавшее пациентов с соответствующими симптомами из тропических стран.
Мальцева объяснила, что аллергия на холод представляет собой реакцию организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым был контакт. Уникальность этого заболевания заключается в том, что оно может возникнуть не только зимой, но и летом, отметила аллерголог.
Она также сообщила, что самым частым симптомом, как правило, считается крапивница, которая проявляется на коже высыпаниями и красными пятнами.
Ранее в беседе с «Ридусом» врач клинико-лабораторной диагностики Lab4U Екатерина Гергесова рассказала, что в ряде случаев дело может дойти до анафилаксии — немедленной аллергической реакции из-за резкого повышения чувствительности организма. Она проявляет себя резкой болью, сильным отеком, резким падением артериального давления. Такое состояние может привести к затруднению дыхания из-за отека рта и гортани. Риск летального исхода при анафилаксии — до 10−20%.
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