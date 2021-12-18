В Краснодарском крае задержали разыскиваемого бывшего вице-премьера Крыма

Находившийся в розыске с апреля 2019 года бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов был задержан в Краснодарском крае.

В ближайшее время его доставят на полуостров, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас бывшего чиновника везут в Ростов-на-Дону, уточнил собеседник агентства.

В апреле 2019 года в местных СМИ появилась информация о возбуждении в отношении Серова уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бывший вице-премьер объявлен в розыск, и уточнил, что уголовное дело, по всей видимости, связано с периодом, когда Серов возглавлял администрации Судака.

Сложив с себя эти полномочия, Серов проработал в должности вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года.

Накануне Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-владельца компании «Русский продукт» и банка БКФ, одну из богатейших женщин России Ольгу Миримскую. Она обвиняется в даче взятки.