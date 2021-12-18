ГИБДД Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, умышленно нарушающих ПДД

Столичная Госавтоинспекция подписалась в социальных сетях на блогеров, пропагандирующих нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил начальник ГИБДД Москвы Александр Быков, это сделано для того, чтобы ежедневно мониторить весь контент, который касается безопасности дорожного движения.

«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — приводит «РИА Новости» слова Быкова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что столичные инспекторы уже приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали в соцсетях контент с нарушениями ПДД.

По словам начальника ГИБДД, новый метод позволит ускорить процесс привлечения виновных к ответственности, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов положительно оценил новый законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД, который группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу получить уголовную судимость можно будет за регулярное превышение допустимой скорости более чем на 60 километров в час, либо выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Самое мягкое наказание — штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, а самое суровое — лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.