Эксперты «Круга мнений» обсудят конфликт вокруг Западной Сахары

В понедельник, 20 декабря, на площадке Telegram-канала «Записки авантюриста» состоится очередная аудиоконференция проекта «Круг мнений». Мероприятие пройдет при поддержке издания «Ридус». В ходе конференции эксперты обсудят многолетий конфликт вокруг территории Западной Сахары.

В дискуссии примут участие политтехнолог Игорь Мангушев, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований (ЦСЭГИ) Александр Минин, политтехнолог Антон Облицов, экономист Дмитрий Прокофьев и политтехнолог Виктор Васильев.

Ранее эксперты «Круга мнений» поговорили о зарубежных проектах «Росатома», обсудили предстоящие президентские выборы в Ливии, проанализировали ситуацию в Грузии, дали оценку борьбе за власть в Судане, обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана, рассказали о рынке белых наемников в Африке, а также оценили «мягкую силу» России, с помощью которой наше государство пытается отстаивать свои интересы в странах ближнего зарубежья

