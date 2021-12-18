В Госдуме намерены оградить россиян от навязчивой рекламы в соцсетях

Российские интернет-пользователи получат право отказывать рекомендательным алгоритмам социальных сетей в обработке своих персональных данных. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

По словам парламентария, возможность «отключать рекомендательные сервисы» станет одним из главных положений нового законопроекта о регулировании алгоритмов, который будет внесен в Госдуму в 2022 году. При разработке этого документа, утверждает Горелкин, использовался опыт Китая и Евросоюза.

Законопроект не запрещает рекомендательные алгоритмы. Мы просто хотим предоставить пользователям выбор. Сейчас под видом работы рекомендательного алгоритма мы видим довольно навязчивая рекламу товаров и услуг. Поэтому платформы необходимо обязать информировать пользователей об обработке их данных рекомендательной системой, а еще нужно обеспечить людям возможность отказаться от такой обработки. Все это может быть прописано в пользовательском соглашении, — рассказал депутат.

«Кроме того, на владельцев платформ мы возложим обязанность выявлять и пресекать факты воздействия на рекомендательную систему, в результате чего нарушаются стандартные алгоритмы выдачи… Подкручивать эти системы очень даже возможно, а потому мы хотим, чтобы была прописана ответственность за это», — добавил Антон Горелкин.



Согласно социологическому исследованию Ассоциации коммуникационных агентств России, две трети представителей отечественной рекламной индустрии считают, что рекомендательные алгоритмы в основном используются для навязывания какого-либо товара или услуги. При этом 77,4% опрошенных хотели бы иметь возможность отключать рекомендательные сервисы.



Использовать рекомендательные алгоритмы стремятся использовать практически все современные онлайн-платформы, работающие с контентом, заявил ранее в интервью «Ридусу» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.



«Чем больше ты знаешь об интересах людей, тем более релевантный контент сможешь им предложить. Чем больше люди лайкают и комментируют тот или иной контент, тем больше контента с аналогичными параметрами появляется в их лентах. Разумеется, контент можно использовать как инструмент влияния на психологическое состояние и поведение человека. Если пользователю показывать много негативного контента, то он себя будет чувствовать плохо. А если человек видит в своей ленте контент позитивный, то его состояние, безусловно, улучшится», — подчеркнул эксперт.