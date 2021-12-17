На сбежавшего в Белоруссию польского солдата заведут уголовное дело

В отношении сбежавшего в Белоруссию из Польши солдата будет возбуждено уголовное дело по статье «дезертирство», сообщила военная жандармерия Польши.

Военнослужащему Эмилю Ч., самовольно покинувшему место несения службы грозит от 1 до 10 лет лишения свободы, уточняется в сообщении ведомства в Twitter.

Как сообщил ранее Госпогранкомитет Белоруссии, польский военный попросил политического убежища в республике «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

В свою очередь в Минобороны Польши заявили, что командиры сбежавшего в Белоруссию польского солдата были уволены.

Источник в польских силовых структурах рассказал «РИА Новости», что польский военнослужащий сбежал в Белоруссию без оружия.

Напомним, миграционный кризис обострился 8 ноября, когда колонна из двух тысяч мигрантов вышла из Белоруссии и пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Не дойдя несколько сотен метров до погранперехода, беженцы свернули в лес и разбили там лагерь.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пытаясь отогнать мигрантов от границы, польские силовики лили воду с ядохимикатами из водометов на 100 метров на территорию Белоруссии. По его словам, они также включали прожектора, сирены, мигалки и летали на вертолетах, когда люди спали под открытым небом.