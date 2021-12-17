Депутат Рады назвал способ распознать настоящего украинца

Депутат Верховной рады Николай Тищенко рассказал о проверке на «настоящих украинцев», которой он подвергает своих собеседников.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — цитирует его УНИАН.

Он также заверил, что президент Украины Владимир Зеленский — настоящий представитель своего народа, поскольку любит этот продукт.

Тищенко стал депутатом от партии «Слуга народа» в 2019 году, а до этого он работал телеведущим и ресторатором.

Ранее украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская посоветовала есть на завтрак сало, которое она назвала «продуктом долгожителей». По ее словам, сало полезно всем, в том числе людям с лишним весом, но только понемногу.

В сентябре бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что в стране разрушена животноводческая промышленность. Оценивая экономическое положение Украины при президенте Владимире Зеленском, экс-премьер признал его бедственным, поскольку в страну уже пришлось ввозить сало.