В Камбодже похитили россиянку

Гражданин Китая похитил в Камбодже 30-летнюю россиянку Анастасию Шередько и потребовал от ее друзей выкуп в 10 тысяч долларов.

Как сообщила «Ленте.ру» подруга девушки Мишель, Анастасия познакомилась с китайцем в социальной сети WeChat, после чего мужчина предложил встретиться.

Их встреча состоялась 12 декабря в 10:00, однако в процессе общения ее что-то напугало. Она прислала друзьям свою геолокацию и контакт мужчины, но потом перестала отвечать на сообщения. Связаться с ней не удается уже шесть дней.

Китаец поначалу заявлял, что Анастасия уехала домой, и он не знает, где она находится. Но 16 декабря он потребовал от друзей девушки 10 тысяч долларов за информацию о ее местонахождении.

«На просьбу отправить хотя бы видео с ней, китаец говорит, что она уже якобы у других людей», — рассказала изданию Мишель.

Она утверждает, что местные правоохранительные органы бездействуют. По ее словам, в российское посольство тоже обращались.

Сестра Анастасии, Виктория сообщила, что Анастасия живет в Камбодже с 2019 года и работает хостесс в местных казино. На заработанные деньги она купила себе две квартиры.

Узнав о пропаже сестры от ее подруг, Виктория обратилась за помощью на линию экстренной связи МИД РФ. По совету сотрудника ведомства она оставила заявление в электронной приемной министерства, но пока не получила ответа. «Все в курсе, но никто ничего не делает. В полиции говорят: максимум, что мы вам можем дать, если вы что-то найдете, — двух полицейских, которые с вами сходят на встречу (с похитителями)», — рассказала Виктория.

Она добавила, что уже была готова рассмотреть выплату выкупа, но китаец перестал отвечать на сообщения подруг Анастасии.

Ранее шестеро жителей Владивостока были задержаны за похищение людей. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России и требовали деньги с граждан.

