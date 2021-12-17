Суд арестовал одну из богатейших женщин России Ольгу Миримскую

Решением Басманного суда Москвы на два месяца арестована экс-владелец компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская.

Она обвиняется в даче взятки.

«Срок ареста установлен до 15 февраля 2022 года», — сообщили ТАСС в суде.

По данным следствия, в 2017 году Миримская дала крупную взятку следователю подмосковного управления СК Юрию Носову, который вел дело, по которому предпринимательница проходила как потерпевшая. По некоторым данным, Носов получил от Миримской автомобиль, отмечает «РЕН ТВ».

Ранее телеканал сообщал, что бывший муж Миримской — экс-топ-менеджер компании «ЮКОС» Алексей Голубович — обвинил ее в краже 11 миллионов рублей. В СМИ также прошла информация, что Голубович является соратником бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского.

В 2015 году журнал Forbes включил Миримскую в число 100 богатейших женщин России. Ее состояние оценили в 100 миллионов долларов, что позволило ей занять в списке 22-е место.

Как писал ранее «Ридус», в сентябре 2017 года Миримскую заподозрили в финансировании запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор». Следователи и сотрудники спецназа провели серию обысков в центральном офисе банка, а также в домах предпринимательницы и одной из ее помощниц, расположенных в элитном поселке Николина Гора. В результате у помощницы Миримской изъяли благодарность за выделение средств «Правому сектору». Представители бизнес-леди утверждали, что документ подбросили.